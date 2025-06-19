Песков: Обмен телами погибших с Украиной - предмет следующего раунда переговоров

Дальнейшие обмены телами погибших военных между Россией и Украиной - предмет обсуждения для следующих раундов переговоров.

Дальнейшие обмены телами погибших военных между Россией и Украиной - предмет обсуждения для следующих раундов переговоров.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это нужно согласовывать. Сейчас пропорция очевидна, мы же получили всего несколько десятков тел наших бойцов. Это все предмет обсуждения на следующем раунде", - отметил он.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что российская сторона готова передать Украине еще 3 тыс. тел погибших украинских военнослужащих, помимо ранее переданных 6 тыс. тел.