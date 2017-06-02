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    Песков: Новые санкции США вызывают сожаление

    Под санкции Вашингтона попали ряд российских граждан, а также три российские компании

    Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ "Новые санкции США вызывают сожаление, это инерционные действия". Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 

    Д. Песков назвал санкции США против КНДР, под которые попали и российские компании, продолжением прежней линии США.

    Накануне Вашингтон ввел санкции против граждан России и КНДР в связи с развитием ядерной программы Пхеньяна.

    Под санкции попали ряд российских граждан, а также три российские компании - "Независимая нефтегазовая компания", "ННК Приморнефтепродукт", и Ardis-bearings.

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