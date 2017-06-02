Песков: Новые санкции США вызывают сожаление

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ "Новые санкции США вызывают сожаление, это инерционные действия". Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Д. Песков назвал санкции США против КНДР, под которые попали и российские компании, продолжением прежней линии США.

Накануне Вашингтон ввел санкции против граждан России и КНДР в связи с развитием ядерной программы Пхеньяна.

Под санкции попали ряд российских граждан, а также три российские компании - "Независимая нефтегазовая компания", "ННК Приморнефтепродукт", и Ardis-bearings.