Песков: Никаких официальных версий по теракту не высказывалось, надо их дождаться

Никаких официальных версий по теракту не высказывалось, надо их дождаться.

"Никаких официальных версий по теракту не высказывалось, надо их дождаться".

Как передает Report, об этом "Известия" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"По меньшей мере странно, что американцы берут на себя смелость и заявляют об одной единственной версии. Это, конечно, говорит о том, что как минимум они хотят с чего-то переключить внимание", - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Надо набраться терпения и дождаться, пока следственные органы и спецслужбы, опираясь на факты, придут к окончательному выводу, резюмировал Песков.