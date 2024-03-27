Песков: Никаких официальных версий по теракту не высказывалось, надо их дождаться

"Никаких официальных версий по теракту не высказывалось, надо их дождаться".
Как передает Report, об этом "Известия" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"По меньшей мере странно, что американцы берут на себя смелость и заявляют об одной единственной версии. Это, конечно, говорит о том, что как минимум они хотят с чего-то переключить внимание", - подчеркнул официальный представитель Кремля.
Надо набраться терпения и дождаться, пока следственные органы и спецслужбы, опираясь на факты, придут к окончательному выводу, резюмировал Песков.