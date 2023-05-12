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Песков: Ни о каком вмешательстве РФ в выборы в Турции речи идти не может

Песков: Ни о каком вмешательстве РФ в выборы в Турции речи идти не может Ни о каком вмешательстве России в выборы в Турции речи идти не может.
В регионе
12 мая 2023 г. 14:03
Песков: Ни о каком вмешательстве РФ в выборы в Турции речи идти не может

Ни о каком вмешательстве России в выборы в Турции речи идти не может.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, те, кто распространяют такие слухи - лжецы.

"Москва отвергает обвинения кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу. Ни о каком вмешательстве России в выборы в Турции речи идти не может. Москва дорожит отношениями с Анкарой, поскольку та занимает очень ответственную, суверенную и продуманную позицию", - отметил он.

Ранее единый кандидат в президенты Турции от оппозиции, лидер Народно-республиканской партии (НРП) Кемаль Кылычдароглу разместил пост в Twitter на русском языке, в котором призвал Россию не вмешиваться в выборы.

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Версия на азербайджанском языке Peskov: “Rusiyanın Türkiyədəki seçkilərə hər hansı müdaxiləsindən söhbət gedə bilməz”
Версия на английском языке Peskov says any Russian interference in elections in Türkiye 'out of the question'

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