Песков: необходимость встречи Путина и Зеленского будет зависеть от модальности договора

Необходимость встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского при подписании договора будет зависеть от модальности документа, ее еще предстоит согласовать.

Необходимость встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского при подписании договора будет зависеть от модальности документа, ее еще предстоит согласовать.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Это будет зависеть от модальности документа, которую предстоит еще согласовать", - сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, действительно ли предусматривается такой личный контакт, или же документ может быть подписан без непосредственного присутствия президентов.

10.25

Президент Украины Владимир Зеленский готов к встрече с Путиным "хоть сегодня", его позиция четкая, она сформулирована по всем вопросам.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью УП.

При этом он констатировал, что на встречах делегаций Украины и России, которые сейчас происходят, есть ряд вопросов, которые переговорщики самостоятельно не могут решить.

"Они могут еще 25 часов в сутки сидеть, смотреть друг на друга, что-то рассказывать, но они просто не имеют мандата на решение всех вопросов. Поэтому сейчас как раз другая была бы логика полезная. То есть встретились, договорились о ключевых параметрах, переговорщики сели и все отшлифовали", - говорит Кулеба.

"Пока этого нет, мы продолжаем делать свою работу, то есть делать все для того, чтобы на переговорах позиция Украины была как можно сильнее. А для этого, как я уже говорил, Вооруженные силы и все силы обороны наносят урон противнику, дипломаты организуют дополнительные санкции и совместно с министерством обороны дипломаты работают над поставкой необходимого оружия для укрепления нашей обороноспособности", - добавил он.