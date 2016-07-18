​Песков: Нельзя одинаково квалифицировать события в Турции, Армении и Казахстане

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Одинаково квалифицировать события в Турции, Армении и Казахстане нельзя, необходимо анализировать каждый конкретный случай.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, не видят ли в Кремле связи между дестабилизацией ситуаций в Турции, Армении и Казахстане.

"В одной ситуации речь идет, безусловно, о попытке государственного переворота силового, что привело к многочисленным человеческим жертвам, а в другом случае - различные криминальные проявления", - сказал Д.Песков.

Как отметил пресс-секретарь, безопасность российских границ обеспечивается должным образом, ситуация внимательно отслеживается.

"Безусловно, проявление такой турбулентности у наших границ вызывает обеспокоенность. Безусловно, это вынуждает крайне внимательно отслеживать ситуацию, анализировать ее. С учетом поступающей информации, принимаются необходимые меры", - отметил пресс-секретарь президента России.