Песков: Не знаем где находится глава "Вагнер", а также уехали ли бойцы ЧВК из ЦАР

Песков: Не знаем где находится глава "Вагнер", а также уехали ли бойцы ЧВК из ЦАР

Кремль не комментирует информацию о якобы отъезде сотен бойцов ЧВК "Вагнер" из Центральноафриканской Республики (ЦАР), а также не располагает информацией где находится сам глава ЧВК Евгений Пригожин.

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