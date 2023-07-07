Песков: Не знаем где находится глава "Вагнер", а также уехали ли бойцы ЧВК из ЦАР

Кремль не комментирует информацию о якобы отъезде сотен бойцов ЧВК "Вагнер" из Центральноафриканской Республики (ЦАР), а также не располагает информацией где находится сам глава ЧВК Евгений Пригожин.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что не может сказать находится ли он в России.
"Мы никакой информацией не располагаем на этот счет. Добавить мне нечего к тому, что мы ранее говорили", - сказал он.
Песков также сказал, что относительно отъезда бойцов из ЦАР также нет никакой информации.
Отметим, что африканские СМИ сообщали о том, что с выше 500 "вагнеровцев" были демобилизованы в городах ЦАР Бирао, Сидо и Батангафо.