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Песков: Не знаем где находится глава "Вагнер", а также уехали ли бойцы ЧВК из ЦАР

Песков: Не знаем где находится глава "Вагнер", а также уехали ли бойцы ЧВК из ЦАР Кремль не комментирует информацию о якобы отъезде сотен бойцов ЧВК "Вагнер" из Центральноафриканской Республики (ЦАР), а также не располагает информацией где находится сам глава ЧВК Евгений Пригожин.
В регионе
7 июля 2023 г. 14:09
Песков: Не знаем где находится глава Вагнер, а также уехали ли бойцы ЧВК из ЦАР

Кремль не комментирует информацию о якобы отъезде сотен бойцов ЧВК "Вагнер" из Центральноафриканской Республики (ЦАР), а также не располагает информацией где находится сам глава ЧВК Евгений Пригожин.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что не может сказать находится ли он в России.

"Мы никакой информацией не располагаем на этот счет. Добавить мне нечего к тому, что мы ранее говорили", - сказал он.

Песков также сказал, что относительно отъезда бойцов из ЦАР также нет никакой информации.

Отметим, что африканские СМИ сообщали о том, что с выше 500 "вагнеровцев" были демобилизованы в городах ЦАР Бирао, Сидо и Батангафо.

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