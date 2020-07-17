Песков назвал сходство между Путиным и Эрдоганом

Президенты России и Турции похожи, и поэтому им удается находить развязки в очень сложных ситуациях

Президенты России и Турции похожи, и поэтому им удается находить развязки в очень сложных ситуациях. Как передаёт российское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

В интервью, которое он дал "Авторадио", Песков отметил, что в ходе переговоров Владимир Путин конкретно ставит вопросы, и "имеет ввиду то, что говорит", а потом незамедлительно выполняет обещанное.

"(Президент РФ Владимир) Путин и (турецкий лидер Тайип) Эрдоган - в этом плане они похожи друг на друга, и поэтому им удается находить развязки в очень и очень сложных ситуациях", - сказал он.