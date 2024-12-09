Песков назвал разговоры о военном присутствии России в Сирии преждевременными

Преждевременно говорить о сохранении российских баз в Хмеймиме и Тартусе, это будет предметом для обсуждения с властями.

Преждевременно говорить о сохранении российских баз в Хмеймиме и Тартусе, это будет предметом для обсуждения с властями.

Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Произошедшее в Сирии удивило весь мир, Россия не исключение. Ситуация там пока нестабильна, идет период трансформации. Российские власти делают все необходимое, чтобы выйти на контакт в Сирии с теми, кто может заниматься обеспечением безопасности военных баз", - отметил он.

Песков также сказал, что решение о предоставлении политического убежища покинувшему Сирию Башару Асаду и его семье принимал президент РФ Владимир Путин.

"Разумеется, подобные решения без главы государства приниматься не могут. Это его решение", - сказал представитель Кремля.