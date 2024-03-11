О нас

Песков назвал попытки Парижа создать коалицию нагнетанием напряженности

Песков назвал попытки Парижа создать коалицию нагнетанием напряженности Активность Парижа в попытках сколотить коалицию из тех, кто готов направить войска в Украину, - прямая линия на нагнетание напряженности.
В регионе
11 марта 2024 г. 13:37
Песков назвал попытки Парижа создать коалицию нагнетанием напряженности

Активность Парижа в попытках сколотить коалицию из тех, кто готов направить войска в Украину, - прямая линия на нагнетание напряженности.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Безусловно, в целом, расширение дискуссии и настойчивая активность Парижа в попытках сколотить коалицию стран, которые заявляют о гипотетической готовности направить некие контингенты, конечно, является ничем иным, как прямой линией на нагнетание напряженности, это очень опасная линия, очень опасная, и, конечно, она потенциально может иметь очень нежелательные последствия", - отметил он.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о том, что планируется создание коалиции для отправки европейских военных в Украину. После этих слов Макрон подвергся критике, и ему пришлось оправдываться за свое заявление. Также лидеры всех политических партий страны обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Kreml: Parisin koalisiya yaratmaq cəhdləri gərginliyi artırır
Версия на английском языке Peskov calls Paris's attempts to create coalition 'escalating tensions'

Самое читаемое

Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
Названа дата выплаты пенсий по Баку, Сумгайыту и Абшеронскому району
5 марта 2024 г. 11:35
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
Азербайджан требует освобождения оккупированных Арменией сел
9 марта 2024 г. 15:34
Лига Европы: Карабах сыграл вничью с Байером 04
ФотоЛига Европы: "Карабах" сыграл вничью с "Байером 04"
7 марта 2024 г. 23:52
Хатаинский суд вынес решение относительно задержанных по делу Toplum TV
Хатаинский суд вынес решение относительно задержанных по делу Toplum TV
8 марта 2024 г. 18:56
Дрон стал причиной введения плана Ковер в аэропорту Пулково
Дрон стал причиной введения плана "Ковер" в аэропорту Пулково
10 марта 2024 г. 20:49
Токаев: Благодаря совместным усилиям Карабах зацветет новыми красками
Токаев: Благодаря совместным усилиям Карабах зацветет новыми красками
10 марта 2024 г. 11:06
Фахри Исмайлов представит Азербайджан на конкурсе Евровидение-2024
Фахри Исмайлов представит Азербайджан на конкурсе "Евровидение-2024"
7 марта 2024 г. 22:15
Мишустин поблагодарил Азербайджан за бережное отношение к русскому языку
Мишустин поблагодарил Азербайджан за бережное отношение к русскому языку
6 марта 2024 г. 17:44
В Баку убит 26-летний парень
В Баку убит 26-летний парень
10 марта 2024 г. 11:40
Хикмет Гаджиев поделился публикацией в связи с Международным женским днем
Хикмет Гаджиев поделился публикацией в связи с Международным женским днем
8 марта 2024 г. 08:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi