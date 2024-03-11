Песков назвал попытки Парижа создать коалицию нагнетанием напряженности

Активность Парижа в попытках сколотить коалицию из тех, кто готов направить войска в Украину, - прямая линия на нагнетание напряженности.

Активность Парижа в попытках сколотить коалицию из тех, кто готов направить войска в Украину, - прямая линия на нагнетание напряженности.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Безусловно, в целом, расширение дискуссии и настойчивая активность Парижа в попытках сколотить коалицию стран, которые заявляют о гипотетической готовности направить некие контингенты, конечно, является ничем иным, как прямой линией на нагнетание напряженности, это очень опасная линия, очень опасная, и, конечно, она потенциально может иметь очень нежелательные последствия", - отметил он.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о том, что планируется создание коалиции для отправки европейских военных в Украину. После этих слов Макрон подвергся критике, и ему пришлось оправдываться за свое заявление. Также лидеры всех политических партий страны обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом.