Песков назвал отказ Франции в визах журналистам дискриминацией

Отказ Франции в визах корреспондентам газеты "Известия" можно и нужно считать дискриминацией работы российских СМИ.

Отказ Франции в визах корреспондентам газеты "Известия", планировавшим снимать репортаж к 80-летию Победы, можно и нужно считать дискриминацией работы российских СМИ.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Можно и нужно", - сказал он, отвечая на вопрос, можно ли считать дискриминацией российских СМИ отказ в визе корреспонденту "Известий" и оператору по причине того, что "их работа угрожает общественному порядку и внутренней безопасности ЕС".