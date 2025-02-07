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Песков назвал отказ Франции в визах журналистам дискриминацией

Песков назвал отказ Франции в визах журналистам дискриминацией Отказ Франции в визах корреспондентам газеты "Известия" можно и нужно считать дискриминацией работы российских СМИ.
В регионе
7 февраля 2025 г. 14:04
Песков назвал отказ Франции в визах журналистам дискриминацией

Отказ Франции в визах корреспондентам газеты "Известия", планировавшим снимать репортаж к 80-летию Победы, можно и нужно считать дискриминацией работы российских СМИ.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Можно и нужно", - сказал он, отвечая на вопрос, можно ли считать дискриминацией российских СМИ отказ в визе корреспонденту "Известий" и оператору по причине того, что "их работа угрожает общественному порядку и внутренней безопасности ЕС".

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Версия на азербайджанском языке Peskov Fransanın jurnalistlərə viza verməməsini ayrı-seçkilik adlandırıb

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