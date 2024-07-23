Песков назвал нарушением международного права передачу доходов от активов РФ Украине

Перечисление западными странами Украине доходов от замороженных активов России является нарушением международного права.

Перечисление западными странами Украине доходов от замороженных активов России является нарушением международного права.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ. об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

По его словам, это "воровство" не останется без ответа.

"Воруют и тратят на закупку оружия. Придумать худшего сложного. Будем прорабатывать возможность правового преследования всех причастных. Нарушение международного права, попрание права собственности и так далее", - отметил он.

Накануне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказал, что первый транш из доходов от замороженных российских активов в размере 1,4 млрд евро перечислят Еврокомиссии в первую неделю августа. Он уточнил, что эта денежная сумма пойдет на военную помощь Украине: на покупку средств противовоздушной обороны и снарядов.