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Песков назвал ажиотаж вокруг продовольствия в магазинах эмоциональной реакцией людей

Песков назвал ажиотаж вокруг продовольствия в магазинах эмоциональной реакцией людей Ажиотаж вокруг продовольствия в магазинах исключительно эмоциональный и Минпромторг России в нынешних условиях работает великолепно.
В регионе
18 марта 2022 г. 14:18
Песков назвал ажиотаж вокруг продовольствия в магазинах эмоциональной реакцией людей

Ажиотаж вокруг продовольствия в магазинах исключительно эмоциональный и Минпромторг России в нынешних условиях работает великолепно.

Как передает Report со ссылкой на RT, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Ажиотаж ни на что не опирается, ничем не спровоцирован. Ажиотаж исключительно эмоциональный. В данном случае Минпромторг работает великолепно", — сказал он.

Песков отметил, что подобный эмоциональный ажиотаж уже был, в частности, в первую неделю локдауна во время пандемии коронавируса.

"Несмотря на все заверения Минпромторга, все бежали в магазины, закупали гречку, а потом выяснялось, что никуда она не исчезает, что гречки завались. Сейчас это также эмоциональный характер носит", — подчеркнул он.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России начала проверять поставки сахара в розничные торговые сети. Как отметили в ведомстве, ажиотажный спрос и действия недобросовестных предпринимателей привели к отсутствию товара на полках магазинов в ряде регионов.

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Версия на английском языке Peskov says hype around food in stores is 'people's emotional reaction'

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