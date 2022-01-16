Песков: Напряженность на границе с Украиной слишком высока

Напряженность на границе с Украиной слишком высока, поэтому Россия настаивает на получении прямого ответа на свои предложения по гарантиям безопасности.

Напряженность на границе с Украиной слишком высока, поэтому Россия настаивает на получении прямого ответа на свои предложения по гарантиям безопасности.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью американскому телеканалу CNN.

Москва, по его словам, хочет получить "очень конкретный ответ на свои очень конкретные предложения".

"У нас слишком высокая напряженность на границе. Слишком много напряженности в этой части Европы", - сказал Песков, отметив, что такая ситуация "чрезвычайно опасна для нашего континента".

По этой причине, по словам пресс-секретаря президента, Россия ждет "прямого ответа" на свои опасения.

Песков также отметил, что США не предоставили никаких доказательств своих утверждения о том, что Россия якобы планирует эскалацию вокруг Украины. "Мы все еще ждем доказательств", - заметил он.