Песков: Москва заинтересована в законности власти в Армении

Песков: Москва заинтересована в законности власти в Армении

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о заинтересованности Москвы в сохранении легитимной власти в Армении.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Москва заинтересована в том, чтобы в Ереване сохранялась законность, чтобы Армения была процветающей страной, дружественной РФ", - сказал он.

Песков также подчеркнул, что происходящие процессы в Армении являются внутренними делами государства.

Пресс-секретарь Кремля добавил, что Москва поддерживает контакты с армянскими властями в связи с задержанием в Ереване предпринимателя Самвела Карапетяна, поскольку он гражданин РФ.