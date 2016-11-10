Песков: Москва пока не приглашала Трампа в Россию

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Власти России пока не приглашали избранного президента США Дональда Трампа посетить страну, пока идет работа с действующей администрацией.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналистам.

"Пока об этом речи не идет", - сказал Песков, отвечая на вопрос о готовности пригласить в РФ избранного президента США.

"Давайте не забывать, что еще работать с действующей администрацией до января месяца. Дел очень много, повестка дня очень насыщенная. А что будет потом - посмотрим. Это будет зависеть во многом от атмосферы взаимности, которая сначала должна возникнуть в тех суровых отношениях для наших двусторонних связей, которые имеют место сейчас", - добавил Песков.