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Песков: Меры по защите Путина от COVID-19 сохраняются

Песков: Меры по защите Путина от COVID-19 сохраняются Все эпидемиологические меры по коронавирусу, связанные с безопасностью президента России Владимира Путина, продолжают действовать, несмотря на отмену масочного режима в столичном регионе.
В регионе
15 марта 2022 г. 14:17
Песков: Меры по защите Путина от COVID-19 сохраняются

Все эпидемиологические меры по коронавирусу, связанные с безопасностью президента России Владимира Путина, продолжают действовать, несмотря на отмену масочного режима в столичном регионе.

Как передает Report cо ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе пресс-колла.

По его словам, сотрудники администрации президента продолжали выполнять свои обязанности в полном объеме, несмотря на пандемию, но с сегодняшнего дня они уже не носят маски.

"Что касается президента, то, естественно, все меры, связанные с безопасностью президента, меры предосторожности, они продолжаются до тех пор и в том объеме, который считают целесообразным специалисты в соответствующих областях",— сказал Песков отвечая на вопрос, отменили ли в Кремле противоэпидемические меры, в том числе для сотрудников администрации и для самого президента.

С 15 марта в Москве и Московской области отменяется обязательное ношение медицинских масок в общественных местах, а также меры по соблюдению социальной дистанции. Они действовали в целях защиты населения от заражения коронавирусом.

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Версия на английском языке Peskov: Measures to protect Putin from COVID continue

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