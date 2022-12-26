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Песков: Лидеры РФ, Азербайджана и Армении могут провести беседу в Санкт-Петербурге

Песков: Лидеры РФ, Азербайджана и Армении могут провести беседу в Санкт-Петербурге Лидеры России, Азербайджана и Армении могут провести беседу в рамках неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге.
В регионе
26 декабря 2022 г. 19:59
Песков: Лидеры РФ, Азербайджана и Армении могут провести беседу в Санкт-Петербурге

Лидеры России, Азербайджана и Армении могут провести беседу в рамках неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге.

Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

Он отметил, что в двухдневном саммите в Санкт-Петербурге принимают участие президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Мы не запланировали трехстороннюю встречу, но за кулисами у них будет возможность поговорить друг с другом", - отметил представитель Кремля.

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Версия на английском языке Peskov: Leaders of Russia, Armenia, Azerbaijan may hold talks in St. Petersburg
Версия на азербайджанском языке Peskov: "Rusiya, Ermənistan və Azərbaycan liderləri Sankt-Peterburqda söhbət apara bilərlər"

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