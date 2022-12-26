Песков: Лидеры РФ, Азербайджана и Армении могут провести беседу в Санкт-Петербурге

Лидеры России, Азербайджана и Армении могут провести беседу в рамках неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге.

Лидеры России, Азербайджана и Армении могут провести беседу в рамках неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге.

Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

Он отметил, что в двухдневном саммите в Санкт-Петербурге принимают участие президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Мы не запланировали трехстороннюю встречу, но за кулисами у них будет возможность поговорить друг с другом", - отметил представитель Кремля.