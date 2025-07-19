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Песков: Кремлю неизвестно о возможности встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

Песков: Кремлю неизвестно о возможности встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина Кремль не располагает информацией о возможности встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также председателя КНР Си Цзиньпина на полях празднования в Китае 80-летия победы над милитаристской Японией.
В регионе
19 июля 2025 г. 05:26
Песков: Кремлю неизвестно о возможности встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

Кремль не располагает информацией о возможности встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также председателя КНР Си Цзиньпина на полях празднования в Китае 80-летия победы над милитаристской Японией.

Как передает Report, таким образом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал публикацию The Times.

"Мы ничего не знаем о возможности такой встречи", - отметил представитель Кремля.

Британская газета The Times выступила с утверждением, будто на сентябрьском праздновании окончания Второй мировой войны в Китае возможна встреча лидеров сразу трех стран-победительниц - России, Китая и США.

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Версия на азербайджанском языке Peskov: Rusiya, ABŞ və Çin liderlərinin sentyabrda mümkün görüşü barədə məlumat yoxdur

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