Песков: Кремлю неизвестно о возможности встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

Кремль не располагает информацией о возможности встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также председателя КНР Си Цзиньпина на полях празднования в Китае 80-летия победы над милитаристской Японией.

Кремль не располагает информацией о возможности встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также председателя КНР Си Цзиньпина на полях празднования в Китае 80-летия победы над милитаристской Японией.

Как передает Report, таким образом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал публикацию The Times .

"Мы ничего не знаем о возможности такой встречи", - отметил представитель Кремля.

Британская газета The Times выступила с утверждением, будто на сентябрьском праздновании окончания Второй мировой войны в Китае возможна встреча лидеров сразу трех стран-победительниц - России, Китая и США.