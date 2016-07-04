Песков: Россия и Турция не обсуждали вопрос использования авиабазы "Инджирлик"

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Кремлю не известно о каких-либо официальных коммуникациях по вопросу использования Россией турецкой авиабазы "Инджирлик".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Безусловно это важное заявление и предстоит его еще проанализировать должным образом и в политическом плане, и в военном плане, что безусловно сделают наши соответствующие службы", — сказал Песков.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу не исключил, что Анкара может дать разрешение России на использование авиабазы "Инджирлик" для операций против террористической группировки "Исламское государство".