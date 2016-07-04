Песков: Россия и Турция не обсуждали вопрос использования авиабазы "Инджирлик"

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Кремлю не известно о каких-либо официальных коммуникациях по вопросу использования Россией турецкой авиабазы "Инджирлик".
Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Безусловно это важное заявление и предстоит его еще проанализировать должным образом и в политическом плане, и в военном плане, что безусловно сделают наши соответствующие службы", — сказал Песков.
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу не исключил, что Анкара может дать разрешение России на использование авиабазы "Инджирлик" для операций против террористической группировки "Исламское государство".
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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