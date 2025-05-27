О нас

Песков: Кремль считает сбалансированным подход Трампа к украинскому вопросу

Песков: Кремль считает сбалансированным подход Трампа к украинскому вопросу США и президент Дональд Трамп демонстрируют сбалансированный подход к украинскому урегулированию, постоянные обсуждения возможных новых американских санкций неуместны.
В регионе
27 мая 2025 г. 13:48
Песков: Кремль считает сбалансированным подход Трампа к украинскому вопросу

США и президент Дональд Трамп демонстрируют сбалансированный подход к украинскому урегулированию, постоянные обсуждения возможных новых американских санкций неуместны.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы видим, что большое количество средств массовой информации де-факто принимают участие в кампании, которая нацелена на срыв мирного процесса, которая имеет своей целью всячески "подзадоривать" американцев на введение новых санкций", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как это повлияет на переговорный процесс по урегулированию в Украине.

"Мы это видим, это все видно невооруженным глазом. Мы отдаем себе отчет, но в то же время американцы и президент Трамп весьма сбалансированны в своем подходе. Понятно, что не все просто, понятно, что все хочется скорее. Но настолько сложная субстанция, связанная с урегулированием первопричин украинского конфликта, что, конечно, требуется время. Работа ведется", - подчеркнул представитель Кремля.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Peskov: Kremlin considers Trump's approach to Ukrainian issue balanced
Версия на азербайджанском языке Peskov: Kreml Trampın Ukrayna məsələsinə yanaşmasını balanslı hesab edir

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял председателя Сената Египта
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял председателя Сената Египта
25 мая 2025 г. 12:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi