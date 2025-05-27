Песков: Кремль считает сбалансированным подход Трампа к украинскому вопросу

США и президент Дональд Трамп демонстрируют сбалансированный подход к украинскому урегулированию, постоянные обсуждения возможных новых американских санкций неуместны.

США и президент Дональд Трамп демонстрируют сбалансированный подход к украинскому урегулированию, постоянные обсуждения возможных новых американских санкций неуместны.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы видим, что большое количество средств массовой информации де-факто принимают участие в кампании, которая нацелена на срыв мирного процесса, которая имеет своей целью всячески "подзадоривать" американцев на введение новых санкций", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как это повлияет на переговорный процесс по урегулированию в Украине.

"Мы это видим, это все видно невооруженным глазом. Мы отдаем себе отчет, но в то же время американцы и президент Трамп весьма сбалансированны в своем подходе. Понятно, что не все просто, понятно, что все хочется скорее. Но настолько сложная субстанция, связанная с урегулированием первопричин украинского конфликта, что, конечно, требуется время. Работа ведется", - подчеркнул представитель Кремля.