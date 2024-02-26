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Песков: Кремль непричастен к решению о выдаче тела Навального

Песков: Кремль непричастен к решению о выдаче тела Навального Кремль не имеет никакого отношения к решению о выдаче тела Алексея Навального его матери.
В регионе
26 февраля 2024 г. 14:34
Песков: Кремль непричастен к решению о выдаче тела Навального

Кремль не имеет никакого отношения к решению о выдаче тела Алексея Навального его матери.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе пресс-колла.

Он назвал абсурдным заявление сторонников политика о причастности Кремля к срокам передачи тела.

"Кремль не имеет к этому никакого отношения, соответственно Кремль не может оказывать никакого давления. Это очередные абсурдные обвинения этих сторонников, они по-моему все так или иначе находятся в розыске, практически все находятся за границей, поэтому соответствующим образом нужно относиться и к их заявлениям", - отметил он.

О смерти Навального в ИК-3 "Полярный волк" 16 февраля сообщило управление ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу. По данным ведомства, на прогулке он почувствовал себя плохо и потерял сознание, врачам не удалось спасти политика. 24 февраля его тело, которое находилось в морге Салехарда, было передано матери.

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Версия на английском языке Peskov: Kremlin not involved in decision to hand over Navalny’s body
Версия на азербайджанском языке Peskov: Kremlin Navalnının meyitinin təhvil verilməsi ilə heç bir əlaqəsi yoxdur

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