Песков: Кремль категорически не согласен с Пашиняном

Кремль категорически не согласен с Пашиняном в его оценке ОДКБ, от организации не исходит никакой угрозы для суверенитета Армении.

Кремль категорически не согласен с Пашиняном в его оценке ОДКБ, от организации не исходит никакой угрозы для суверенитета Армении.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Должны категорически не согласиться с господином Пашиняном: от ОДКБ не может и не исходит никакой опасности, никакой угрозы для суверенитета Армении. Наоборот, эта организация стоит на страже суверенитета государств-членов. Будем эту позицию терпеливо доводить до сведения армянского руководства", - сказал Песков в среду.

При этом Песков подчеркнул, что Армения - близкий партнер России, и контакты с ней будут продолжаться.