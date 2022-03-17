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Песков: Контакты российских и украинских переговорщиков продолжатся 17 марта

Песков: Контакты российских и украинских переговорщиков продолжатся 17 марта Контакты российских и украинских переговорщиков по урегулированию ситуации на Украине продолжатся в течение дня 17 марта.
В регионе
17 марта 2022 г. 14:16
Песков: Контакты российских и украинских переговорщиков продолжатся 17 марта

Контакты российских и украинских переговорщиков по урегулированию ситуации на Украине продолжатся в течение дня 17 марта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сегодня должны [продолжиться переговоры]. Я не знаю, сейчас они уже идут или нет, но должны сегодня по тем или иным направлениям [идти]", - сказал Песков.

По словам представителя Кремля, российская делегация на переговорах с Украиной готова работать круглосуточно, но украинская сторона не демонстрирует такого рвения.

"Наша делегация во главе с [помощником президента Владимиром] Мединским, с участием экспертов и соответствующих ведомств готова работать круглосуточно и она демонстрирует эту готовность. К сожалению, аналогичного рвения с украинской стороны мы не видим", - констатировал Песков.

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Версия на английском языке Peskov: Russian and Ukrainian negotiators to continue their talks on March 17

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