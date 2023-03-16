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Песков: Контакты на рабочем уровне по поводу встречи Асада и Эрдогана ведутся

Песков: Контакты на рабочем уровне по поводу встречи Асада и Эрдогана ведутся Встрече президента Сирии Башара Асада с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом должны предшествовать контакты на рабочем уровне.
В регионе
16 марта 2023 г. 13:54
Песков: Контакты на рабочем уровне по поводу встречи Асада и Эрдогана ведутся

Встрече президента Сирии Башара Асада с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом должны предшествовать контакты на рабочем уровне.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопросы журналистов об итогах переговоров с Асадом президента России Владимира Путина, Песков сообщил, что на встрече затрагивалась тема нормализации отношений Дамаска и Анкары.

"Такой встрече должны предшествовать целый ряд контактов на рабочем уровне, которые сейчас осуществляются. Эта работа будет продолжаться", - сказал Песков на вопрос, можно ли ждать встречи лидеров Сирии и Турции.

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