Песков: Контакты на рабочем уровне по поводу встречи Асада и Эрдогана ведутся

Встрече президента Сирии Башара Асада с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом должны предшествовать контакты на рабочем уровне.

Встрече президента Сирии Башара Асада с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом должны предшествовать контакты на рабочем уровне.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопросы журналистов об итогах переговоров с Асадом президента России Владимира Путина, Песков сообщил, что на встрече затрагивалась тема нормализации отношений Дамаска и Анкары.

"Такой встрече должны предшествовать целый ряд контактов на рабочем уровне, которые сейчас осуществляются. Эта работа будет продолжаться", - сказал Песков на вопрос, можно ли ждать встречи лидеров Сирии и Турции.