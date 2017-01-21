Кремль: Иран усложняет вопрос участия США в переговорах в Астане

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Позиция Ирана как страны, участвующей в урегулировании конфликта в Сирии, усложняет вопрос возможного участия американской стороны во встрече в Астане. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Би-би-си.

"Ситуация очень сложная, есть Иран, важный игрок в сирийском вопросе, и иранцы не приветствуют США. Это очень сложный вопрос для очень осторожной игры", — сказал он.

Отметим, что встреча по Сирии пройдет в ближайшее время в Астане. Она запланирована на 23 января.