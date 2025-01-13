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Песков: Говорить о месте встречи Путина и Трампа пока преждевременно

Песков: Говорить о месте встречи Путина и Трампа пока преждевременно Говорить о месте возможной встречи президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа после его вступления в должность пока преждевременно, так как предметной подготовки к этому мероприятию пока не ведется.
В регионе
13 января 2025 г. 13:38
Песков: Говорить о месте встречи Путина и Трампа пока преждевременно

Говорить о месте возможной встречи президента России Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа после его вступления в должность пока преждевременно, так как предметной подготовки к этому мероприятию пока не ведется.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя журналистам предложения различных стран, в частности, Сербии и Швейцарии предоставить площадку для встречи президентов РФ и США.

"Многие страны предлагают свои услуги как места, где гипотетически можно провести контакты, но пока об этом говорить преждевременно, пока никакой предметной подготовки нет", - сказал он.

По словам представителя Кремля, в настоящее время "есть декларированное понимание и политическая воля к тому, что такие контакты были бы весьма необходимы и целесообразны".

"Далее будем смотреть уже после того, как поменяется администрация в Вашингтоне, - добавил Песков.

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Версия на английском языке Too early to discuss venue for Putin-Trump meeting, Peskov says
Версия на азербайджанском языке Peskov: Putin və Trampın görüş yeri barədə danışmaq hələ tezdir

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