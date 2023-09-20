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Песков: Готовится визит Путина в Китай

Песков: Готовится визит Путина в Китай Визит президента России Владимира Путина в Китай готовится, о сроках визита в Кремле сообщат.
В регионе
20 сентября 2023 г. 13:32
Песков: Готовится визит Путина в Китай

Визит президента России Владимира Путина в Китай готовится, о сроках визита в Кремле сообщат.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Визит готовится. Мы сообщим своевременно", - сказал Песков журналистам.

Касаясь недавнего визита лидера КНДР Ким Чен Ына в РФ, Песков сказал, что он прошел весьма насыщенно.

Отметим, что в ходе визита лидеры двух стран провели переговоры тет-а-тет на площадке космодрома Восточный. Вместе с Путиным они осмотрели ход сборки ракеты-носителя космического ракетного комплекса "Ангара", строительство стартового комплекса "Ангары" и стартовый комплекс космического ракетного комплекса "Союз-2".

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Версия на английском языке Peskov: Putin’s visit to China being prepared

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