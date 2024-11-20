Песков: Горячая линия связи между Москвой и Вашингтоном не используется

Созданная после Карибского кризиса горячая линия связи между Кремлем и Белым домом сейчас не используется.

Созданная после Карибского кризиса горячая линия связи между Кремлем и Белым домом сейчас не используется.

Как передает Report , об этом рассказал ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отрицательно ответил на вопрос, задействуется ли сейчас этот канал связи. "Нет. У нас есть между двумя президентами, России и США, специальная защищенная линия для коммуникации. Более того, даже для видеосвязи", - пояснил представитель Кремля.

Песков отметил, что сейчас и по этой линии нет никаких контактов, даже экстренных. "Нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Согласно данным с сайта Кремля, последний телефонный разговор Путина с руководителем США состоялся 12 февраля 2022 года. Они с Джо Байденом общались больше часа, основными темами были гарантии безопасности для России и ситуация вокруг Украины. Шла речь и о двусторонних отношениях между РФ и США.

Горячая линия Вашингтон - Москва была создана после Карибского кризиса для экстренных переговоров лидеров СССР и США. Она начала работу 30 августа 1963 года. В период холодной войны линия исправно служила в чрезвычайных ситуациях, но в последние годы президенты России и США в случае необходимости общались по прямому телефону.