О нас

Песков: Горячая линия связи между Москвой и Вашингтоном не используется

Песков: Горячая линия связи между Москвой и Вашингтоном не используется Созданная после Карибского кризиса горячая линия связи между Кремлем и Белым домом сейчас не используется.
В регионе
20 ноября 2024 г. 07:36
Песков: Горячая линия связи между Москвой и Вашингтоном не используется

Созданная после Карибского кризиса горячая линия связи между Кремлем и Белым домом сейчас не используется.

Как передает Report, об этом рассказал ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отрицательно ответил на вопрос, задействуется ли сейчас этот канал связи. "Нет. У нас есть между двумя президентами, России и США, специальная защищенная линия для коммуникации. Более того, даже для видеосвязи", - пояснил представитель Кремля.

Песков отметил, что сейчас и по этой линии нет никаких контактов, даже экстренных. "Нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Согласно данным с сайта Кремля, последний телефонный разговор Путина с руководителем США состоялся 12 февраля 2022 года. Они с Джо Байденом общались больше часа, основными темами были гарантии безопасности для России и ситуация вокруг Украины. Шла речь и о двусторонних отношениях между РФ и США.

Горячая линия Вашингтон - Москва была создана после Карибского кризиса для экстренных переговоров лидеров СССР и США. Она начала работу 30 августа 1963 года. В период холодной войны линия исправно служила в чрезвычайных ситуациях, но в последние годы президенты России и США в случае необходимости общались по прямому телефону.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Peskov: Moskva və Vaşinqton arasındakı qaynar xətt istifadə olunmur

Самое читаемое

Лазиз Кудратов: Мы планируем реализацию новых проектов на освобожденных территориях
Лазиз Кудратов: Мы планируем реализацию новых проектов на освобожденных территориях
13 ноября 2024 г. 15:31
Размер трудовых пенсий в Азербайджане в 2025 году увеличится на 8%
Размер трудовых пенсий в Азербайджане в 2025 году увеличится на 8%
19 ноября 2024 г. 11:54
На Бали отменили 22 международных авиарейса из-за извержения вулкана
На Бали отменили 22 международных авиарейса из-за извержения вулкана
13 ноября 2024 г. 11:00
Завтра в Баку ожидается дождь - ПРОГНОЗ
Завтра в Баку ожидается дождь - ПРОГНОЗ
18 ноября 2024 г. 13:25
Обсуждена роль парламентов в развитии отношений между Узбекистаном и Азербайджаном
ФотоОбсуждена роль парламентов в развитии отношений между Узбекистаном и Азербайджаном
17 ноября 2024 г. 12:52
В Баку завтра ожидаются дожди, в горных районах выпадет снег
В Баку завтра ожидаются дожди, в горных районах выпадет снег
17 ноября 2024 г. 13:02
В Баку прошла акция протеста против проармянского конгрессмена Фрэнка Паллоне
ФотоВ Баку прошла акция протеста против проармянского конгрессмена Фрэнка Паллоне
17 ноября 2024 г. 15:17
Численность населения НАР увеличилась на 0,5%
Численность населения НАР увеличилась на 0,5%
18 ноября 2024 г. 14:48
Азербайджан и Таджикистан обсудили меры по борьбе с изменением климата
ФотоАзербайджан и Таджикистан обсудили меры по борьбе с изменением климата
16 ноября 2024 г. 22:45
Джон Подеста: США привержены борьбе с изменением климата и обеспечению устойчивого будущего
Джон Подеста: США привержены борьбе с изменением климата и обеспечению устойчивого будущего
13 ноября 2024 г. 18:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi