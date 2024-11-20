Песков: Горячая линия связи между Москвой и Вашингтоном не используется

Созданная после Карибского кризиса горячая линия связи между Кремлем и Белым домом сейчас не используется.
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Он отрицательно ответил на вопрос, задействуется ли сейчас этот канал связи. "Нет. У нас есть между двумя президентами, России и США, специальная защищенная линия для коммуникации. Более того, даже для видеосвязи", - пояснил представитель Кремля.
Песков отметил, что сейчас и по этой линии нет никаких контактов, даже экстренных. "Нет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Согласно данным с
Горячая линия Вашингтон - Москва была создана после Карибского кризиса для экстренных переговоров лидеров СССР и США. Она начала работу 30 августа 1963 года. В период холодной войны линия исправно служила в чрезвычайных ситуациях, но в последние годы президенты России и США в случае необходимости общались по прямому телефону.