Песков: Глава СКР и генпрокурор Азербайджана обсуждают проблемные вопросы

об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин находится в контакте с генеральным прокурором Азербайджана Камраном Алиевым, стороны рассматривают все проблемные вопросы, связанные с расследованием резонансных событий в Екатеринбурге и Баку.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В настоящий момент председатель СК России Александр Бастрыкин находится в постоянном контакте с генпрокурором Азербайджана, в ходе этих контактов они разбираются с теми вопросами, которые представляются проблемными", - сказал он.