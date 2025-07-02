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Песков: Глава СКР и генпрокурор Азербайджана обсуждают проблемные вопросы

Песков: Глава СКР и генпрокурор Азербайджана обсуждают проблемные вопросы об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В регионе
2 июля 2025 г. 13:43
Песков: Глава СКР и генпрокурор Азербайджана обсуждают проблемные вопросы

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин находится в контакте с генеральным прокурором Азербайджана Камраном Алиевым, стороны рассматривают все проблемные вопросы, связанные с расследованием резонансных событий в Екатеринбурге и Баку.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В настоящий момент председатель СК России Александр Бастрыкин находится в постоянном контакте с генпрокурором Азербайджана, в ходе этих контактов они разбираются с теми вопросами, которые представляются проблемными", - сказал он.

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Версия на английском языке Peskov: Head of Russia's Investigative Committee, Azerbaijan's prosecutor general mull problematic issues
Версия на азербайджанском языке Peskov: Rusiya İstintaq Komitəsinin rəhbəri və Azərbaycanın Baş prokuroru problemli məsələləri müzakirə edirlər

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