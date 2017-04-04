Песков: Факт теракта в городе во время пребывания Путина заставляет задуматься

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Факт того, что террористический акт был совершен в Санкт-Петербурге во время пребывания в городе президента России заставляет задуматься и является предметом для анализа спецслужб. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Безусловно, сам факт того, что этот террористический акт был совершен в момент нахождения в городе главы государства — он заставляет задуматься и обращать на себя внимание. Это предмет для анализа специальных служб", — заявил Песков, в ответ на вопрос, не воспринимают ли в Кремле теракт в метро в Санкт-Петербурге как личный вызов президенту.

По словам Пескова, любой террористический акт, происходящий в России является вызовом для каждого, в том числе и для президента.