Песков: Если самолеты США полетят над Россией, они будут падать

Если над территорией Россией полетят американские самолеты, то они будут падать.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"И если полетят над нашей территорией американские самолеты, я не сомневаюсь, что наши доблестные военные также сделают так, чтобы эти самолеты горели и падали", - сказал он.
В ходе просветительского марафона "Знание. Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи Песков заявил, что американские танки "ездят по российской территории, военные их уничтожают и будут уничтожать дальше".