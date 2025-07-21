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Песков: Если Азербайджан примет решение подать в суд на РФ, то будем ждать вердиктов

Песков: Если Азербайджан примет решение подать в суд на РФ, то будем ждать вердиктов Если Азербайджан примет решение подать в суд на Россию, Москва будет ждать официальных вердиктов.
В регионе
21 июля 2025 г. 14:22
Песков: Если Азербайджан примет решение подать в суд на РФ, то будем ждать вердиктов

Москва будет ожидать официальных вердиктов в случае, если Азербайджан подаст иск в международные судебные инстанции против России после крушения самолета AZAL вблизи Актау.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что идут следственные действия, идет разбирательство. Если Азербайджан примет такое решение, то в данном случае это право Азербайджана. Мы будем ожидать официальных вердиктов всех разбирательств и следствия, которые идут", - сказал он.

Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с участниками III Шушинского глобального медиафорума заявил о том, что Азербайджан не получил никакого ответа от российских официальных лиц относительно авиакатастрофы пассажирского самолета Embraer 190, принадлежащего ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

"Сейчас мы готовим, и мы уже проинформировали российскую сторону, что готовим досье для подачи в международные судебные инстанции по этому поводу", - отметил президент Азербайджана.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства в российском воздушном пространстве.

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Версия на азербайджанском языке Peskov: Azərbaycan Rusiyaya qarşı məhkəməyə müraciət edərsə, çıxarılacaq qərarı gözləyəcəyik
Версия на английском языке Peskov: If Azerbaijan decides to sue Russia, we will await the verdicts

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