Песков: Если Азербайджан примет решение подать в суд на РФ, то будем ждать вердиктов

Если Азербайджан примет решение подать в суд на Россию, Москва будет ждать официальных вердиктов.

Москва будет ожидать официальных вердиктов в случае, если Азербайджан подаст иск в международные судебные инстанции против России после крушения самолета AZAL вблизи Актау.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что идут следственные действия, идет разбирательство. Если Азербайджан примет такое решение, то в данном случае это право Азербайджана. Мы будем ожидать официальных вердиктов всех разбирательств и следствия, которые идут", - сказал он.

Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с участниками III Шушинского глобального медиафорума заявил о том, что Азербайджан не получил никакого ответа от российских официальных лиц относительно авиакатастрофы пассажирского самолета Embraer 190, принадлежащего ЗАО "Азербайджанские авиалинии".

"Сейчас мы готовим, и мы уже проинформировали российскую сторону, что готовим досье для подачи в международные судебные инстанции по этому поводу", - отметил президент Азербайджана.

Напомним, что пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту 38 погибли, 29 выжили.

По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства в российском воздушном пространстве.