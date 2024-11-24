Песков: ЕС со стыдом будет вспоминать годы руководства Борреля евродипломатией

Европа едва ли будет вспоминать годы, когда Жозеп Боррель возглавлял дипломатию ЕС, а если и будут вспоминать, то не без чувства стыда.

Европа едва ли будет вспоминать годы, когда Жозеп Боррель возглавлял дипломатию ЕС, а если и будут вспоминать, то не без чувства стыда.

Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Пресс-секретарь российского лидера назвал Борреля "уходящей натурой" и с сожалением отметил, что и теперь ЕС далек от самостоятельного, трезвого взгляда на происходящее.

Полномочия Борреля заканчиваются в ноябре 2024 года. Его сменит на посту премьер-министр Эстонии Кая Каллас.