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Песков: Миссия ЕС в Армении является односторонней, что ставит под сомнение ее эффективность

Песков: Миссия ЕС в Армении является односторонней, что ставит под сомнение ее эффективность Армения приглашает наблюдательную миссию Евросоюза в одностороннем порядке, без учета мнения Азербайджана.
В регионе
20 марта 2024 г. 14:39
Песков: Миссия ЕС в Армении является односторонней, что ставит под сомнение ее эффективность

Армения приглашает наблюдательную миссию Евросоюза в одностороннем порядке, без учета мнения Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, это может поставить под сомнение эффективность миссии.

"Вопрос, что является предметом наблюдения и признается ли эта миссия азербайджанской стороной, - отметил представитель Кремля. - Я сомневаюсь, что там с пониманием будет встречен такой мандат".

"Это такое, одностороннее решение Еревана, - добавил Песков. - Стоит поставить под сомнение потенциальную эффективность такой миссии".

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Версия на английском языке Peskov: Yerevan unilaterally invites EU observation mission without taking into account Azerbaijan’s opinion
Версия на азербайджанском языке Peskov: İrəvan Bakının rəyini nəzərə almadan birtərəfli qaydada Aİ missiyasını dəvət edir

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