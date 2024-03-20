Песков: Миссия ЕС в Армении является односторонней, что ставит под сомнение ее эффективность

Армения приглашает наблюдательную миссию Евросоюза в одностороннем порядке, без учета мнения Азербайджана.

Армения приглашает наблюдательную миссию Евросоюза в одностороннем порядке, без учета мнения Азербайджана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, это может поставить под сомнение эффективность миссии.

"Вопрос, что является предметом наблюдения и признается ли эта миссия азербайджанской стороной, - отметил представитель Кремля. - Я сомневаюсь, что там с пониманием будет встречен такой мандат".

"Это такое, одностороннее решение Еревана, - добавил Песков. - Стоит поставить под сомнение потенциальную эффективность такой миссии".