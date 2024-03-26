Песков: Ереван последние месяцы активно привлекает ЕС для участия в проблемах Кавказского региона

Силы за пределами Кавказа не принесут в регион стабильность, поэтому их участие должно быть ограничено.

Силы за пределами Кавказа не принесут в регион стабильность, поэтому их участие должно быть ограничено.

Как передает Report , об этом заявил в интервью aif.ru пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сложности в отношениях России и Армении.

Ереван последние месяцы активно привлекает ЕС для участия в проблемах Кавказского региона. В частности, Армения вопреки желанию Баку санкционировала европейскую наблюдательную миссию на границе с Азербайджаном.

"Кавказский регион, к сожалению, приковывает к себе внимание различных внерегиональных сил. Мы убеждены, что участие этих сил должно быть сильно ограничено, ибо оно неспособно принести туда стабильность и процветание", - заявил Песков.