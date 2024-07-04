Песков: Эрдоган не может быть посредником, поскольку Киев отвергает переговоры с Москвой

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не может быть посредником в настоящий момент, потому что Украина отвергает любые переговоры с Россией.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не может быть посредником в настоящий момент, потому что Украина отвергает любые переговоры с Россией.

Как сообщает российское бюро Report , об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Украина решительно отвергла "мирный план" президента России Владимира Путина.

"Поэтому в настоящий момент ни Эрдоган, ни кто-то другой не может быть посредником", - отметил Д.Песков.

Отметим, что В.Путин 14 июня на встрече с руководством МИД РФ выдвинул свои условия для прекращения российско-украинской войны: вывод ВСУ из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины, которые Россия считает своими; отказ Киева от планов вступления в НАТО; фиксация в международных договорах т.н. статуса Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины как российских регионов; отмена антироссийских санкций.