​Песков: Эмбарго против товаров из Турции не вводится

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Эмбарго против товаров из Турции не вводится, возможность его введения в Кремле пока не обсуждается. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос о том, обсуждается ли предварительно в Кремле возможность введения эмбарго в отношении товаров из Турции, Песков заявил: "Не могу ответить на этот вопрос. Мне не известно о том, чтобы это обсуждалось".

Однако Песков подчеркнул, что усиление контроля за сельхозпродукцией из Турции связано в том числе и с возможной террористической угрозой.

"Это связано с достаточно широким спектром различных факторов. Роль террористической угрозы, безусловно, нельзя исключать", - сказал он.