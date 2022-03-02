Песков: Экономика России испытывает серьезные удары

Экономика России из-за новых западных санкций сейчас испытывает серьезный удар.
Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что запас прочности есть.
"Экономика России сейчас испытывает серьезный нажим, серьезный удар, я бы сказал. Запас прочности есть, потенциал есть, планы имеются. Энергичная работа ведется. На ногах устоим", - заявил он.
По его словам, РФ наработала опыт борьбы с безработицей в моменты предыдущих кризисов.
Песков объяснил новые спецмеры в экономике РФ "враждебным характером действий против нее извне".