Песков: Экономика России испытывает серьезные удары

Экономика России из-за новых западных санкций сейчас испытывает серьезный удар, но запас прочности есть, на ногах устоим. Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Экономика России из-за новых западных санкций сейчас испытывает серьезный удар.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что запас прочности есть.

"Экономика России сейчас испытывает серьезный нажим, серьезный удар, я бы сказал. Запас прочности есть, потенциал есть, планы имеются. Энергичная работа ведется. На ногах устоим", - заявил он.

По его словам, РФ наработала опыт борьбы с безработицей в моменты предыдущих кризисов.

Песков объяснил новые спецмеры в экономике РФ "враждебным характером действий против нее извне".