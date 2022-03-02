О нас
Аудио новости

Песков: Экономика России испытывает серьезные удары

Песков: Экономика России испытывает серьезные удары Экономика России из-за новых западных санкций сейчас испытывает серьезный удар, но запас прочности есть, на ногах устоим. Об этом заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В регионе
2 марта 2022 г. 14:06
Песков: Экономика России испытывает серьезные удары
Дмитрий Песков

Экономика России из-за новых западных санкций сейчас испытывает серьезный удар.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что запас прочности есть.

"Экономика России сейчас испытывает серьезный нажим, серьезный удар, я бы сказал. Запас прочности есть, потенциал есть, планы имеются. Энергичная работа ведется. На ногах устоим", - заявил он.

По его словам, РФ наработала опыт борьбы с безработицей в моменты предыдущих кризисов.

Песков объяснил новые спецмеры в экономике РФ "враждебным характером действий против нее извне".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Peskov: Russian economy currently suffering
Версия на азербайджанском языке Peskov: "Hazırda Rusiya iqtisadiyyatı ciddi zərbə alır”

Самое важное

Из Киева в сторону Молдовы отправлены 1200 азербайджанцев 
ФотоИз Киева в сторону Молдовы отправлены 1200 азербайджанцев 
2 марта 2022 г. 14:39
Транснациональные компании массово покидают российский рынок
Транснациональные компании массово покидают российский рынок
2 марта 2022 г. 13:31
В рамках концепции ASAN 3.0 создадут безоператорный сервисный центр
В рамках концепции ASAN 3.0 создадут безоператорный сервисный центр
2 марта 2022 г. 13:00
Как повлияют санкции Запада на экономику России?
Как повлияют санкции Запада на экономику России?
2 марта 2022 г. 12:57
Владанка Андреева: Сегодня Азербайджан - это сильный партнер на международной арене
Владанка Андреева: Сегодня Азербайджан - это сильный партнер на международной арене
2 марта 2022 г. 12:40
Резидент-координатор ООН: За 30 лет Азербайджан добился больших успехов
Резидент-координатор ООН: За 30 лет Азербайджан добился больших успехов
2 марта 2022 г. 11:24
Гражданам обеспечат доступ к госуслугам на освобожденных территориях
Гражданам обеспечат доступ к госуслугам на освобожденных территориях
2 марта 2022 г. 10:14
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Од чершенбеси
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю "Од чершенбеси"
1 марта 2022 г. 21:02
Генпрокуратура: Ведется расследование в связи с обнаруженным массовым захоронением в Ходжавенде
Генпрокуратура: Ведется расследование в связи с обнаруженным массовым захоронением в Ходжавенде
1 марта 2022 г. 19:52
Военнослужащим Министерства обороны присвоено звание Ветеран войны
Военнослужащим Министерства обороны присвоено звание "Ветеран войны"
1 марта 2022 г. 16:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi