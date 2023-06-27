Песков: Договоренности, которые были даны во избежание худшего развития событий, реализовываются

Договоренности, которые были даны во избежание худшего развития событий, реализовываются.
Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, Кремль надеется, что все участники договоренности после попытки вооруженного мятежа будут беспрекословно выполнять свои обещания.
Песков подчеркнул, что была проделана огромная работа и проявлена воля президента России Владимира Путина, чтобы не допустить худшего сценария.
По его мнению, последние события продемонстрировали высокий уровень консолидации общества, политических сил и военных вокруг президента РФ.
Он также отметил, что предпосылок для переговоров с Украиной на настоящий момент не усматривается.