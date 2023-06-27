Песков: Договоренности, которые были даны во избежание худшего развития событий, реализовываются

Договоренности, которые были даны во избежание худшего развития событий, реализовываются.

Договоренности, которые были даны во избежание худшего развития событий, реализовываются.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Кремль надеется, что все участники договоренности после попытки вооруженного мятежа будут беспрекословно выполнять свои обещания.

Песков подчеркнул, что была проделана огромная работа и проявлена воля президента России Владимира Путина, чтобы не допустить худшего сценария.

По его мнению, последние события продемонстрировали высокий уровень консолидации общества, политических сил и военных вокруг президента РФ.

Он также отметил, что предпосылок для переговоров с Украиной на настоящий момент не усматривается.