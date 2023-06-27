О нас

Песков: Договоренности, которые были даны во избежание худшего развития событий, реализовываются

Песков: Договоренности, которые были даны во избежание худшего развития событий, реализовываются Договоренности, которые были даны во избежание худшего развития событий, реализовываются.
В регионе
27 июня 2023 г. 14:03
Песков: Договоренности, которые были даны во избежание худшего развития событий, реализовываются

Договоренности, которые были даны во избежание худшего развития событий, реализовываются.

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Кремль надеется, что все участники договоренности после попытки вооруженного мятежа будут беспрекословно выполнять свои обещания.

Песков подчеркнул, что была проделана огромная работа и проявлена воля президента России Владимира Путина, чтобы не допустить худшего сценария.

По его мнению, последние события продемонстрировали высокий уровень консолидации общества, политических сил и военных вокруг президента РФ.

Он также отметил, что предпосылок для переговоров с Украиной на настоящий момент не усматривается.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Peskov says agreements reached to avoid worst scenario being implemented

Экслюзивные новости

Осуществляются проверки на дорогах при въезде и выезде из Москвы
ФотоОсуществляются проверки на дорогах при въезде и выезде из Москвы
24 июня 2023 г. 15:49
В Москве усилены меры безопасности, по улицам передвигаются колонны военных машин
ВидеоВ Москве усилены меры безопасности, по улицам передвигаются колонны военных машин
24 июня 2023 г. 14:53
Посол: Молдова и Азербайджан - дружественные страны и хорошие партнеры
ФотоПосол: Молдова и Азербайджан - дружественные страны и хорошие партнеры
23 июня 2023 г. 11:00
Лачын - город, в который вернулась жизнь
ФотоЛачын - город, в который вернулась жизнь
21 июня 2023 г. 10:39
Возрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
ФотоВозрождающийся к жизни Лачын - РЕПОРТАЖ
20 июня 2023 г. 09:39
Искусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
ФотоИскусственный интеллект, медицинская кислородная станция, два операционных блока
17 июня 2023 г. 16:51
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
Замминистра: В этом году в Азербайджане зафиксировано наибольшее количество паводков за последние 57 лет
16 июня 2023 г. 20:08
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
Путешественник из Аргентины: Разрушения в Карабахе вызывают чувство глубокой печали
14 июня 2023 г. 11:40
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
Ливийский блогер: Очень больно видеть все разрушения в Карабахе
14 июня 2023 г. 10:58
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак Агдам
Юсиф Абдуллаев: Азербайджан возрождает географический и товарный знак "Агдам"
13 июня 2023 г. 16:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi