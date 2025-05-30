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Песков: Делегация РФ отправляется в Стамбул на переговоры

Песков: Делегация РФ отправляется в Стамбул на переговоры Делегация российских переговорщиков отправляется в Стамбул.
В регионе
30 мая 2025 г. 14:04
Песков: Делегация РФ отправляется в Стамбул на переговоры

Делегация российских переговорщиков отправляется в Стамбул.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, делегация РФ в понедельник утром будет готова ко второму раунду переговоров с представителями Украины.

Прошлый раунд переговоров состоялся 16 мая и завершился договоренностями об обмене пленными по формуле "1 000 на 1 000" и представлением своего видения возможного будущего прекращения огня. Обе стороны выразили удовлетворение итогами встречи. 

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Версия на азербайджанском языке Peskov: Rusiya nümayəndə heyəti danışıqlar üçün İstanbula gedir

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