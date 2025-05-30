Песков: Делегация РФ отправляется в Стамбул на переговоры

Делегация российских переговорщиков отправляется в Стамбул.

Делегация российских переговорщиков отправляется в Стамбул.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, делегация РФ в понедельник утром будет готова ко второму раунду переговоров с представителями Украины.

Прошлый раунд переговоров состоялся 16 мая и завершился договоренностями об обмене пленными по формуле "1 000 на 1 000" и представлением своего видения возможного будущего прекращения огня. Обе стороны выразили удовлетворение итогами встречи.