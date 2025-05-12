Песков: Действия Польши - часть недружественной политики в отношении РФ

Действия Польши являются частью недружественной политики в отношении России.

Действия Польши являются частью недружественной политики в отношении России.

Как передает Report, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сворачивание дипмиссии РФ в Кракове - это звенья в цепи и без того находящихся в плачевном состоянии двусторонних отношений", - отметил он.

Коммертируя обвинения польской стороны в поджоге торгового центра в Варшаве, Песков сказал, что эти обвинения являются абсолютно безосновательными и беспочвенными.

Ранее сегодня стало известно о том, что Польша может закрыть генконсульство России в Кракове в течение 30 дней.