О нас

Песков: Действия Польши - часть недружественной политики в отношении РФ

Песков: Действия Польши - часть недружественной политики в отношении РФ Действия Польши являются частью недружественной политики в отношении России.
В регионе
12 мая 2025 г. 16:50
Песков: Действия Польши - часть недружественной политики в отношении РФ
rusvesna.su

Действия Польши являются частью недружественной политики в отношении России.

Как передает Report, об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сворачивание дипмиссии РФ в Кракове - это звенья в цепи и без того находящихся в плачевном состоянии двусторонних отношений", - отметил он.

Коммертируя обвинения польской стороны в поджоге торгового центра в Варшаве, Песков сказал, что эти обвинения являются абсолютно безосновательными и беспочвенными.

Ранее сегодня стало известно о том, что Польша может закрыть генконсульство России в Кракове в течение 30 дней.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Peskov: Polşanın hərəkətləri Rusiyaya qarşı qeyri-dost siyasətinin bir hissəsidir

Самое читаемое

Джамиля Каримова: Казахские и азербайджанские обычаи очень схожи
ФотоДжамиля Каримова: Казахские и азербайджанские обычаи очень схожи
9 мая 2025 г. 12:14
В Пакистане представили детали о пяти сбитых истребителях ВВС Индии
В Пакистане представили детали о пяти сбитых истребителях ВВС Индии
7 мая 2025 г. 05:49
Алроса добыла крупнейший в истории РФ алмаз янтарного цвета
"Алроса" добыла крупнейший в истории РФ алмаз янтарного цвета
8 мая 2025 г. 11:38
Конституция и суверенитет: Основные столпы политического наследия Гейдара Алиева
Конституция и суверенитет: Основные столпы политического наследия Гейдара Алиева
10 мая 2025 г. 07:41
Пострадавший житель Лачына: До оккупации наше село регулярно подвергалось обстрелам со стороны Армении
ФотоПострадавший житель Лачына: До оккупации наше село регулярно подвергалось обстрелам со стороны Армении
5 мая 2025 г. 20:50
В премьеров Нидерландов и Польши бросили дымовую шашку на памятном мероприятии
В премьеров Нидерландов и Польши бросили дымовую шашку на памятном мероприятии
5 мая 2025 г. 17:26
Азербайджан запретил ввоз помидоров из Туркменистана из-за опасного вируса
Азербайджан запретил ввоз помидоров из Туркменистана из-за опасного вируса
6 мая 2025 г. 15:08
МИД Ирана назвал враждебным план Трампа переименовать Персидский залив
МИД Ирана назвал враждебным план Трампа переименовать Персидский залив
7 мая 2025 г. 13:38
Полиция Азербайджана изъяла из незаконного оборота свыше 48 кг наркотиков за сутки
Полиция Азербайджана изъяла из незаконного оборота свыше 48 кг наркотиков за сутки
9 мая 2025 г. 11:09
Нестабильная погода в Азербайджане сохранится еще четыре дня
Нестабильная погода в Азербайджане сохранится еще четыре дня
11 мая 2025 г. 18:35

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi