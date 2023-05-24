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Песков: Даты визита Путина в Китай согласовываются

Песков: Даты визита Путина в Китай согласовываются Даты визита президента России Владимира Путина в Китай согласовываются.
В регионе
24 мая 2023 г. 07:52
Песков: Даты визита Путина в Китай согласовываются

Даты визита президента России Владимира Путина в Китай согласовываются.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Есть действующее приглашение, оно дальше будет уже согласовываться, даты и все остальное", - сказал представитель Кремля.

Во время государственного визита в Москву председатель КНР Си Цзиньпин сообщил, что пригласил Путина посетить Китай в удобное для него время в этом году. Он также уточнил, что в нынешнем году в Китае пройдет третий международный форум "Один пояс - один путь". В предыдущих двух форумах принимал участие российский лидер. Первый форум "Один пояс - один путь" прошел в Пекине в мае 2017 года с участием первых лиц России, Китая и 28 стран Евразии, Африки и Латинской Америки. Второй форум состоялся в Пекине в апреле 2019 года.

Инициатива "Один пояс - один путь" - концепция, предложенная в 2013 году Си Цзиньпином, целью которой является активизация международных торгово-инвестиционных проектов с участием большего числа стран и использование капитала заинтересованных государств. К ней уже присоединились более 150 стран и международных организаций.

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