Песков: Даты визита Махмуда Аббаса в РФ будут согласованы по дипканалам

Визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию планировался заранее, его точные даты будут согласованы по дипломатическим каналам.

Визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию планировался заранее, его точные даты будут согласованы по дипломатическим каналам.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, пока дат нет. Точные сроки могут быть согласованы по дипломатическим каналам. Пока нам нечего сказать на этот счет", - сказал Песков.

Он уточнил, что визит не является неожиданностью и планировался еще до обострения ситуации в Израиле. "Заранее планировался. Как только все будет окончательно определено, мы вас проинформируем", - сказал представитель Кремля.