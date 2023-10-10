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Песков: Даты визита Махмуда Аббаса в РФ будут согласованы по дипканалам

Песков: Даты визита Махмуда Аббаса в РФ будут согласованы по дипканалам Визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию планировался заранее, его точные даты будут согласованы по дипломатическим каналам.
В регионе
10 октября 2023 г. 13:22
Песков: Даты визита Махмуда Аббаса в РФ будут согласованы по дипканалам

Визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию планировался заранее, его точные даты будут согласованы по дипломатическим каналам.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, пока дат нет. Точные сроки могут быть согласованы по дипломатическим каналам. Пока нам нечего сказать на этот счет", - сказал Песков.

Он уточнил, что визит не является неожиданностью и планировался еще до обострения ситуации в Израиле. "Заранее планировался. Как только все будет окончательно определено, мы вас проинформируем", - сказал представитель Кремля.

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Версия на английском языке Peskov: Dates of Mahmoud Abbas’s visit to Russia to be agreed upon through diplomatic channels

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