Песков: Дата встречи Путина и Эрдогана пока не выбрана

Дата встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана согласовывается по дипломатическим каналам, при этом в случае необходимости лидеры всегда могут созвониться по телефону.

Дата встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана согласовывается по дипломатическим каналам, при этом в случае необходимости лидеры всегда могут созвониться по телефону.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Постоянно есть потребность в общении Путина и Эрдогана, и вы знаете, что есть договоренность, что они встретятся. И Путин сам говорил, что "я приеду в Турцию", мы только выберем время. Пока время еще не выбрали, оно будет согласовываться по дипканалам, и рано или поздно это общение произойдет", - сказал он.

Песков назвал такие контакты важными прежде всего с точки зрения двусторонних отношений РФ и Турции.

"При необходимости они (Путин и Эрдоган - прим.) могут созвониться очень быстро. Такие планы реализуются буквально за часы", - заключил Песков.