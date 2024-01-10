О нас

Песков: Дата встречи Путина и Эрдогана пока не выбрана

Песков: Дата встречи Путина и Эрдогана пока не выбрана Дата встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана согласовывается по дипломатическим каналам, при этом в случае необходимости лидеры всегда могут созвониться по телефону.
В регионе
10 января 2024 г. 19:22
Песков: Дата встречи Путина и Эрдогана пока не выбрана
Дмитрий Песков

Дата встречи президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана согласовывается по дипломатическим каналам, при этом в случае необходимости лидеры всегда могут созвониться по телефону.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

"Постоянно есть потребность в общении Путина и Эрдогана, и вы знаете, что есть договоренность, что они встретятся. И Путин сам говорил, что "я приеду в Турцию", мы только выберем время. Пока время еще не выбрали, оно будет согласовываться по дипканалам, и рано или поздно это общение произойдет", - сказал он.

Песков назвал такие контакты важными прежде всего с точки зрения двусторонних отношений РФ и Турции.

"При необходимости они (Путин и Эрдоган - прим.) могут созвониться очень быстро. Такие планы реализуются буквально за часы", - заключил Песков.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Peskov: “Putinlə Ərdoğanın görüşünün vaxtı hələ seçilməyib”

Другие новости из категории

Кремль: Москва не видит прогресса в мирном процессе с Украиной
Кремль: Москва не видит прогресса в мирном процессе с Украиной
10 января 2024 г. 19:31
Украина внесла американскую сеть фастфуда Subway в список спонсоров войны
Украина внесла американскую сеть фастфуда Subway в список "спонсоров войны"
10 января 2024 г. 17:46
Президент Турции: Террористы более не представляют для нас угрозы
Президент Турции: Террористы более не представляют для нас угрозы
10 января 2024 г. 17:45
Пашинян освободил от должности замглавы МИД Армении
Пашинян освободил от должности замглавы МИД Армении
10 января 2024 г. 17:03
Президент Литвы: Мы окажем Украине военную помощь на сумму 200 млн евро
Президент Литвы: Мы окажем Украине военную помощь на сумму 200 млн евро
10 января 2024 г. 16:59
Экс-министр обороны Армении Давид Тоноян останется под арестом
Экс-министр обороны Армении Давид Тоноян останется под арестом
10 января 2024 г. 16:38
ЦИК Грузии: Парламентские выборы пройдут 26 октября
ЦИК Грузии: Парламентские выборы пройдут 26 октября
10 января 2024 г. 16:26
Суд над Саакашвили перенесли на февраль
Суд над Саакашвили перенесли на февраль
10 января 2024 г. 15:37
Арарат Мирзоян: Миссия ЕС в Армении важна для нас
Арарат Мирзоян: Миссия ЕС в Армении важна для нас
10 января 2024 г. 12:59
Пашинян поручил принять меры по повышению дисциплины в армии после двух инцидентов
Пашинян поручил принять меры по повышению дисциплины в армии после двух инцидентов
10 января 2024 г. 12:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi