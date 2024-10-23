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Песков: Членство Турции в НАТО не помешает ее вступлению в БРИКС

Песков: Членство Турции в НАТО не помешает ее вступлению в БРИКС Турция вполне может присоединиться к БРИКС, будучи членом НАТО, это и делает объединение привлекательным.
В регионе
23 октября 2024 г. 14:31
Песков: Членство Турции в НАТО не помешает ее вступлению в БРИКС

Турция вполне может присоединиться к БРИКС, будучи членом НАТО, это и делает объединение привлекательным.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью НТВ.

"С точки зрения БРИКС и основных подходов БРИКС – каких-то возражений тут нет", - сказал он.

По словам Пескова, этот факт делает БРИКС еще более привлекательным объединением для сотрудничества.

Отметим, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вчера заявил о том, что страна заинтересована в расширении сотрудничества с БРИКС.

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Версия на английском языке Peskov: Türkiye's NATO membership won't prevent its entry into BRICS

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