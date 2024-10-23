Песков: Членство Турции в НАТО не помешает ее вступлению в БРИКС

Турция вполне может присоединиться к БРИКС, будучи членом НАТО, это и делает объединение привлекательным.

Турция вполне может присоединиться к БРИКС, будучи членом НАТО, это и делает объединение привлекательным.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью НТВ.

"С точки зрения БРИКС и основных подходов БРИКС – каких-то возражений тут нет", - сказал он.

По словам Пескова, этот факт делает БРИКС еще более привлекательным объединением для сотрудничества.

Отметим, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вчера заявил о том, что страна заинтересована в расширении сотрудничества с БРИКС.