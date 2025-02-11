Песков: Будем приветствовать самостоятельные усилия Еревана и Баку в нормализации

Россия готова оказывать содействие нормализации между Арменией и Азербайджаном, но при этом будет приветствовать самостоятельные усилия двух сторон.

Россия готова оказывать содействие нормализации между Арменией и Азербайджаном, но при этом будет приветствовать самостоятельные усилия двух сторон.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление спикера парламента Армении Алена Симоняна о том, что Ереван вряд ли согласится на посредничество Москвы в данном вопросе.

"Сохраняя свою готовность оказать любое возможное содействие, мы будем приветствовать самостоятельные усилия. Главное, чтобы регион Южный Кавказ оставался предсказуемым и чтобы он действительно превратился в территорию благоденствия и сотрудничества", - сказал он.