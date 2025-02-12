Песков: Армения хочет в ЕС, но продолжает получать дивиденды от ЕАЭС

Желание вступить в Евросоюз - это суверенное право Армении, но пока что народ этой страны продолжает получать дивиденды от членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Желание вступить в Евросоюз - это суверенное право Армении, но пока что народ этой страны продолжает получать дивиденды от членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

Как передает Report, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это суверенное право Армении, но, конечно же, надо будет самим армянам и всем остальным разобраться, насколько это обоюдное желание, как к этому относятся сами европейцы".

По его словам, по всей видимости, "в Армении есть определенные политические силы, которые считают, что ориентирование на Евросоюз, наверное, при отсутствии четкого понимания заинтересованности в этом самого ЕС, что это ориентирование даст какие-то дополнительные дивиденды для самой страны и для интересов народа этой страны".

По словам Пескова, следует обратить внимание и на сложность процесса принятия в Евросоюз.

"Мы знаем опыт многих стран, которые были поставлены в длинную очередь в этом процессе, который измеряется десятилетиями", - сказал он.