Песков анонсировал досрочное уничтожение российского химоружия

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин cегодня проведет телемост с Удмуртией по уничтожению последнего химического боеприпаса из российских арсеналов, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

По его словам, тем самым Россия, досрочно уничтожив последнее химоружие, полностью выполнит все свои обязательств в этой сфере.

По его словам, в ходе телемоста также может пойти речь о перепрофилировании высокотехнологичных промышленных объектов, на которых и производилось уничтожение.

Ранее начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия генерал-полковник Валерий Капашин сообщил, что Россия ликвидировала почти все свое химоружие. По его словам, недавно были уничтожены боеприпасы с боевым отравляющим веществом люизит, ранее были ликвидированы запасы иприта, зарина и зомана.